Giorgia Meloni nagyobb költségvetési mozgásteret kér az EU-tól az energiaválság miatt

Levélben fordult Ursula von der Leyenhez az olasz miniszterelnök az energiaválság miatt. Giorgia Meloni nagyobb mozgásteret kér a költségvetés terén az Európai Uniótól. Brüsszel mindössze annyit közölt, hogy megvizsgálják az olaszok kérését.

Egyre nehezebben képesek kezelni az uniós tagállamok az iráni háború és az elszálló energiaárak okozta gazdasági sokkot. Az olasz kormányfő arra kéri a brüsszeli vezetést, hogy ideiglenesen függesszék fel az ún. stabilitási és növekedési paktumot.



Ez a keretrendszer írja elő, hogy az uniós tagállamok költségvetési hiánya nem lépheti túl a GDP 3 százalékát. Giorgia Meloni szerint ahogyan a megállapodás nem számolja bele a védelmi kiadásokat a deficitbe, most az energiával kapcsolatos költségeket sem kellene figyelembe venni. Mindezt azért, hogy a vállalatok képesek legyenek fenntartani a termelést, a családok pedig ki tudják fizetni az energiaszámlákat. Az olasz baloldal erőteljesen bírálta a javaslatot.