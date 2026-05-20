Katus Attila is segíti a jótékonysági kampányt

Ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak felzárkózásukhoz.

Ismét elindult az Ökumenikus segélyszervezet kampánya, ezzel 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatását szeretnék megvalósítani.



A gyerekek táboroztatása sok családban hozzátartozik a nyárhoz, itt azonban az idő hasznos eltöltésénél többről van szó.

A 4 és 18 év közötti gyerekekkel egy egész csapat foglalkozik öt napon keresztül. Ráadásul változatos programokon vehetnek részt a táborozók.

Katus Attila mint a szervezet ismert önkéntese nemcsak részt vesz a kampányban, hanem a gyerekekkel személyesen is találkozik majd.