Minden szem Pekingre szegeződik: Putyin és Hszi Csin-ping fontos tárgyalást zárt le

Donald Trump után Vlagyimir Putyin Kínába utazott, hogy találkozzon a kínai elnökkel

Hszi Csin-ping Kínában találkozott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, és a két vezető a sajtó kérdései előtt számos dokumentumot írt alá. Az ukrajnai háborúról nem tettek nyilvános nyilatkozatot, de egyes megfigyelők szerint a konfliktus természetesen szóba került a tárgyalások során. A találkozó körülbelül egy óra húsz percig tartott, a Kreml pedig pozitívnak minősítette a tárgyalásokat. A Sky News szerint minden jel arra utal, hogy Donald Trump küldöttének újabb látogatása van készülőben. Kirill Dmitriev egy orosz riporternek nyilatkozva elmondta, hogy Steve Witkoff a „közeljövőben” Oroszországba látogat. Witkoff az ukrajnai háború alatt számos alkalommal járt Moszkvában, hogy békeszerződést közvetítsen Oroszország és Ukrajna között.

Angela Merkel vagy Mario Draghi tárgyalhatna Vlagyimir Putyinnal

Az Európai Unió kormányai arról tárgyalnak, hogy az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi, vagy a volt német kancellár, Angela Merkel képviselje-e az uniót egy esetleges tárgyaláson Vlagyimir Putyinnal, miközben egyre erőteljesebbé válik a törekvés az Oroszországgal való hivatalos csatornák újbóli megnyitására – írja a Financial Times. A jelenleg a közel-keleti háborúval foglalkozó Donald Trump-kormány tájékoztatta európai partnereit, hogy nem ellenzi, ha Európa az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalásokkal párhuzamosan tárgyal Putyinnal – közölték három forrás. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov vasárnap kijelentette, hogy Moszkva újra felveheti a párbeszédet Európával – írja a The Kyiv Independent. Ugyanakkor Peskov bírálta Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi főképviselőjét és Észtország volt miniszterelnökét, utalva arra, hogy ő nem lenne megfelelő személy a Moszkvával folytatandó jövőbeli tárgyalásokra.