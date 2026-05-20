Jogosan kérik számon a 480 forintos benzinár ígéretét

Az amit az új miniszterelnök mond, az vagy súlyos tájékozatlanság, vagy pedig szándékos átverése a magyar embereknek, tudniillik ahhoz az időpillanathoz képest, amikor ő azt mondta, hogy a Tisza Párt 480 forintos védett üzemanyagárat fog bevezetni, ahhoz az időpillanathoz képest most, amikor már kormányon vannak és ezt a döntést meghozhatnák, a kőolaj világpiaci ára nem változott. Így tehát az a hivatkozás, hogy olyan magasra emelkedett az ő ígéretük megfogalmazásának időpontjához képest a kőolaj világpiacára, ami kapcsán most már ezt a döntést nem lehet meghozni, ez az érv ez nem felel meg a valóságnak.