Kényelmetlen kérdések elől fut az új politikai elit

A Tisza Párt vezetői úgy viselkednek, mint az éttermi vendég, aki fizetés nélkül akar távozni. A Lex Orbán néven hírhedtté vált alaptörvény-módosítás kapcsán a menekülő miniszterek a kamerák elől futva kerülik a válaszokat. Még Görög Márta igazságügyi miniszter is hárít, noha a visszamenőleges hatály tilalma alapvető jogi elv.

Vajon egy személyre szabott jogalkotás megfér a demokráciával, vagy ez már egy nyílt politikai leszámolás a jogállamiság hűvös köntösébe bújtatva?