Extrém terhelés várható Budapest közlekedésében a hétvégi BL-döntő miatt

A hétvégi BL-döntő miatt hatalmas tömeg és teljes közlekedési káosz várható Budapesten. A rendőrség soha nem látott lezárásokkal és erőkkel készül.
A hétvégén Budapest az eseményre készülve óriási terhelést kap. A rendőrség szerint szolgálati feladaton itt Budapesten egy nap alatt még sosem volt ennyi egyenruhás. Kérik, hogy mindenki kerülje el a gépjárművel történő közlekedést, a káosz ugyanis garantált. Az 1-es terminált is megnyitja a repülőtér, de kérdés, a város miként bírja el az időszakos útlezárásokra panaszkodó tömeget.