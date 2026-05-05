Akikért Szent Flórián és Szent György felel – ünnepeltek a rendvédelmi szervek

Közelharc-bemutatóval, füstsátorral és a legmodernebb technikai eszközökkel várták az érdeklődőket a XIII. Országos Rendőr- és Tűzoltónapon a Városligetben. Szent György és Szent Flórián napja alkalmából a látogatók nemcsak a látványos akciókba nyerhettek betekintést, hanem felpróbálhatták a tűzszerészek titkos összetételű védőruháját, és megismerhették azoknak a mindennapjait, akik nap mint nap mások biztonságáért kockáztatják az életüket.