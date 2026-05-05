Brüsszelben tárgyalt a leendő Tisza-kormány közlekedési miniszterjelöltje

Informális egyeztetésen vett részt a leendő Tisza-kormány közlekedési és beruházási miniszterjelöltje Brüsszelben - tudta meg a HírTV. Vitézy Dávid elmondása szerint mindent megtesznek azért, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, hogy azokat hasznos beruházásokra és Magyarország fejlesztésére fordítsák.
A HírTV információi szerint a találkozók elsődleges célja az eddig blokkolt uniós források felszabadítása volt. Vitézy Dávid leszögezte: a pénzek hazahozatalához elengedhetetlen egy új, hatékony intézményrendszer felállítása, amely garantálja, hogy a források valóban a magyar közlekedés modernizálására és stratégiai beruházásokra jussanak el.