A zuzmók forradalmasíthatják az űripart

Mi lenne, ha a jövő ipari üzemeit nem acélból és betonból, hanem élő sejtekből építenénk fel? Az Imperial College London kutatói a természet egyik legősibb szimbiózisát, a zuzmók modelljét gondolták újra, hogy létrehozzák a holnap "élő gyárait".
A laboratóriumban megalkotott szintetikus zuzmók titka a cianobaktériumok és az élesztő turbófokozatra kapcsolt együttműködésében rejlik: míg a baktériumok pusztán napfényből és szén-dioxidból cukrot termelnek, addig az élesztő ezt az energiát felhasználva üzemanyagot, gyógyszert vagy élelmiszert állít elő.
Ez a technológia nem csupán a földi fenntarthatóság záloga, hanem az űrkutatás Szent Grálja is lehet. Mivel az űrben minden gramm rakomány és erőforrás kincset ér, egy önfenntartó, külső cukorforrást nem igénylő biológiai rendszer jelentheti a megoldást a marsi kolóniák ellátására.