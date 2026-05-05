A zuzmók forradalmasíthatják az űripart

A laboratóriumban megalkotott szintetikus zuzmók titka a cianobaktériumok és az élesztő turbófokozatra kapcsolt együttműködésében rejlik: míg a baktériumok pusztán napfényből és szén-dioxidból cukrot termelnek, addig az élesztő ezt az energiát felhasználva üzemanyagot, gyógyszert vagy élelmiszert állít elő.

Ez a technológia nem csupán a földi fenntarthatóság záloga, hanem az űrkutatás Szent Grálja is lehet. Mivel az űrben minden gramm rakomány és erőforrás kincset ér, egy önfenntartó, külső cukorforrást nem igénylő biológiai rendszer jelentheti a megoldást a marsi kolóniák ellátására.