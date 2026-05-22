Péntek 18 - A megújulás kulcsa a megtisztulás

A HírTV Péntek 18 című műsorának legutóbbi adásában Déri Stefi és Futó Boglárka vendége Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője volt. A beszélgetés középpontjában a választások utáni belpolitikai földrengés, az új Tisza-kormány alaptörvény-módosítási tervei, valamint a hazai közállapotok radikális megváltozása álltak. A képviselő karcos, őszinte stílusában nem kímélte a miniszterelnökké választott Magyar Pétert, akit nyíltan polgárháborús hangulat szításával és politikai lincseléssel vádolt meg.

A stúdióban lejátszott bejátszásban Pócs János egészen odáig ment, hogy Magyar Péter tevékenysége miatt már „visszasírják Horn Gyulát” és Gyurcsány Ferencet is, mert ők korábban legalább formálisan a 15 millió magyar miniszterelnökei kívántak lenni. A politikus szerint az új hatalom retorikáját a gyűlöletkeltés és az uszítás határozza meg, amely már a mindennapi életre, sőt az óvodai közegekre is rányomja a bélyegét, ahol fideszes szülők gyermekeit rekesztik ki.

A műsorvezetők kérdésére, miszerint a jobboldali kampányvideók – köztük Pócs elhíresült „Soros Romulusz” feliratú disznóperzselős posztja – nem járultak-e hozzá a közbeszéd brutalizálásához, a képviselő úgy felelt: ma már úgy látja, még keményebben bele kellett volna állniuk a küzdelembe. Elismerte, hogy a keresztény-konzervatív értékrendbe korábban ez nem fért volna bele, de a jelenlegi helyzetben a választók „ütéseket” vártak a ringben. Pócs János szerint a Fidesz-KDNP-nek le kell vonnia a tanulságokat: elkövették azt a hibát, hogy az elmúlt 16 év kormányzati eredményeit önmagukban elegendőnek hitték, és a kampányban nem vették fel a kesztyűt az ellenzék lincshangulatot gerjesztő stílusával szemben. A képviselő hangsúlyozta, hogy a jobboldalnak most a türelemre és a politikai önreflexióra kell építenie a megújulást, de ha a nemzeti értékek vagy a családok védelme követeli meg, azonnal a talpra álló közösség élére fognak állni.