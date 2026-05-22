Száguldás a sürgösségire - Az elektromos roller sötét oldala

Az elektromos roller néhány év alatt a városi szabadság szimbólumából közlekedési rémálommá vált. Egyre több a súlyos baleset, nőnek a biztosítási díjak, a traumatológusok pedig már külön jelenségként beszélnek az e-rollerekről. De tényleg a roller a veszélyes vagy mi nem tanultuk még meg használni? Megmutatjuk, mi zajlik most Budapest utcáin és a sürgősségi osztályokon.
Pár éve még futurisztikus városi kütyünek tűnt vagy játékszernek. Ma már Budapest utcáin, a bicikliutakon és sokszor a járdákon is ott vannak az elektromos rollerek.
A mikromobilitás berobbant – vele együtt pedig a balesetek is. 2026-ra odáig jutottunk, hogy a biztosítók emelik a díjakat, a városok új szabályokat írnak, a traumatológusok pedig már külön jelenségként beszélnek az e-rollerről.