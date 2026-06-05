A Fidesz felszólítja a kormányt, hozza nyilvánosságra, ha megállapodást kötött az uniós pénzekért

Magyar Péter már tavaly ősszel arról beszélt, hogy le kell mondani egy kis szuverenitásról, hogy Magyarország megkapja az uniós forrásokat. Az újdonsült miniszterelnök múlt hét pénteken már azzal büszkélkedett, hogy megállapodott Ursula von der Leyennel az uniós források felszabadításáról. Csakhogy közben megjelent az Európai Bizottság országspecifikus ajánlása. Ebben azokat a javaslatokat gyűjtötték össze, amelyeket Brüsszel vár el az új kormánytól.

Magasabb gáz- és áramárakat, drágább üzemanyagot és élelmiszert, illetve mérsékeltebb otthonteremtési támogatási rendszert jelentene az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagja - szögezte le a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós forrásokról a tárgyalások zárt körben zajlanak, ezért kérdéses, hogyan kötik hozzá az uniós források folyósítását ezekhez a gazdasági feltételekhez.

Brüsszel megfogalmazta végrehajtandó parancsait a Tisza-kormány számára - erről pedig Deutsch Tamás beszélt. A fideszes politikus szerint beláthatatlan negatív következményekkel járna, ha a kormány bevezetné a 30% fölötti SZJA-kulcsot, vagy éppen megszüntetné és kivezetné az árrésstopot, a multicégek különadóját és az otthonteremtési támogatást. Ezért felszólítják Magyar Péteréket, hogy ne teljesítsék a brüsszeli parancsokat - hangsúlyozta az EP-képviselő.