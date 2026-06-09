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Kínos egybeesések: kirúgott vizsgáló, milliárdos pártelit és csendben épülő migránstábor?

Leváltották a Diákhitel Központ szerződéseit vizsgáló Kehi-elnököt. Eközben lebukott a rongyrázó Tiszás elit, és a sajtó már a 800 ezres migránstáborról ír.

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A kellemetlen vizsgálatok lezárásának leghatékonyabb módja a vizsgáló eltávolítása. Váratlanul kirúgták a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, aki éppen a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseit kutatta. 

Ezzel párhuzamosan fény derült a nagy titokra: a puritánnak beállított Tisza minden ismertebb arca milliárdos és luxus körülmények között él. Ha mindez nem lenne elég a mindennapos felháborodáshoz, a Tiszás propagandasajtó is beismerte, hogy 800 ezres migránstábort kell építsünk még idén.

 

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