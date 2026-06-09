Kínos egybeesések: kirúgott vizsgáló, milliárdos pártelit és csendben épülő migránstábor?

A kellemetlen vizsgálatok lezárásának leghatékonyabb módja a vizsgáló eltávolítása. Váratlanul kirúgták a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, aki éppen a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseit kutatta.

Ezzel párhuzamosan fény derült a nagy titokra: a puritánnak beállított Tisza minden ismertebb arca milliárdos és luxus körülmények között él. Ha mindez nem lenne elég a mindennapos felháborodáshoz, a Tiszás propagandasajtó is beismerte, hogy 800 ezres migránstábort kell építsünk még idén.