Kínos egybeesések: kirúgott vizsgáló, milliárdos pártelit és csendben épülő migránstábor?

A kellemetlen vizsgálatok lezárásának leghatékonyabb módja a vizsgáló eltávolítása. Váratlanul kirúgták a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, aki éppen a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseit kutatta.
Ezzel párhuzamosan fény derült a nagy titokra: a puritánnak beállított Tisza minden ismertebb arca milliárdos és luxus körülmények között él. Ha mindez nem lenne elég a mindennapos felháborodáshoz, a Tiszás propagandasajtó is beismerte, hogy 800 ezres migránstábort kell építsünk még idén.
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