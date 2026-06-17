Klinikai szakpszichológus: kiszolgáltatott embereket könnyebb manipulálni

Azokat, akik nehéz gyermekkorral rendelkeznek egyszerűbb befolyásolni - mutatott rá a híradónk által megkérdezett klinikai szakpszichológus. Hal Melinda elmondta: akár pénzzel, akár fenyegetéssel rá lehet venni ezeket az embereket, hogy hamis, alaptalan dolgokat állítsanak. A pszichológus leszögezte: nem őket kell ilyenkor okolni, hanem azokat, akik befolyásolják a kiszolgáltatott embereket.
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