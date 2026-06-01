Magyar Péter a parlamentben tagadta, hogy elfogadták a migrációs paktumot

Magyar Péter szerint a migrációs paktum bizonyosan nem volt része az uniós forrásokról szóló alkunak. A kormányfő a napirend előtti felszólalásában saját sikerét méltatta, majd menetrendszerűen a korábbi vezetést hibáztatta. Gulyás Gergely joggal mutatott rá: a hatalom még mindig csak az előző kormány munkájával foglalkozik, érdemi és felelős kormányzás helyett.