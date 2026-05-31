Rendkívüli üzenet az államfőtől: megszületett a döntés

Rendkívüli videóüzenetben fordult a nemzethez Sulyok Tamás köztársasági elnök, amelyben közvetlenül reagált a közelmúltban megjelent miniszterelnöki nyilatkozatokra és a tisztségéből való lemondásra irányuló felszólításokra. Az államfő kijelentette, hogy a kormány részéről érkező egyoldalú utasítások szokatlan stílust képviselnek az állami szervek között, és sértik az elnöki intézmény alkotmányos működését. Sulyok bejelentette: felelős mérlegelés után úgy döntött, nem mond le, mivel az nem jelentene megoldást a kialakult konfliktusra. A helyzet rendezése érdekében az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság szakértői közreműködését kezdeményezte, egyúttal megerősítette, hogy esküjéhez híven, a fékek és ellensúlyok rendszerét védve továbbra is ellátja köztársasági elnöki feladatait.