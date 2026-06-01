Újabb kárpátaljai magyar esett el az ukrán fronton

Polner Kornél 48 éves volt, ő az orosz-ukrán háború legutóbbi kárpátaljai magyar áldozata. Beregszász közelében, Badalón élt, és május 25-én vesztette életét.

Korábban, amikor a magyar kormány elesett kárpátaljai magyar katonákról adott hírt, az április 12-ei választások előtti napon volt. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter rendszeresen tájékoztatta a sajtót azokról is, akik az ukrán kényszersorozások áldozataivá váltak.

Reban Zsolt ügye is megrázta a közvéleményt, őt annak ellenére hurcolták el az utcáról január elején, hogy több alkalommal is alkalmatlannak találták a katonai szolgálatra, mert gyerekkora óta szívbeteg volt. Reban Zsolt a kiképzőközpontban lett rosszul, majd meghalt.

Sebestyén József szintén kárpátaljai lakost tavaly nyáron vitték magukkal erőszakosan a sorozótisztek. Egy erdőben vasrudakkal úgy megverték, hogy lábra sem tudott állni. A 45 éves férfi nem sokkal később belehalt a sérüléseibe. Az esetét vizsgáló ukrán jelentés szerint a férfi testén nem voltak erőszakra utaló sérülések.

Az új Tisza-kormány többször kikötötte, hogy Ukrajna uniós csatlakozását csak akkor támogatja, ha Kijev helyreállítja a kárpátaljai magyarokat megillető kisebbségi jogokat. Ennek ellenére Orbán Anita külügyminiszter még egyszer sem emelt szót a kárpátaljai magyar katonák mellett.