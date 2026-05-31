Kikerülte a választ a kötelező sorozás ügyében a Tisza-kormány honvédelmi minisztere

Kikerülte a válaszadást a Tisza-kormány honvédelmi minisztere, amikor a kötelező sorozásról kérdezte riporterünk. Ruszin-Szendi Romulusz korábban úgy fogalmazott, ha baj van, akkor azonnal berántanak bárkit.

Ruszin-Szendi Romulusz arról is beszélt, hogy a sorkötelezettséget tulajdonképpen bármikor vissza lehet állítani.

Máskor pedig azt hangsúlyozta: az embereknek bizonyos helyzetekben kötelességeik vannak.

A sorkatonaság kérdése az orosz-ukrán háború miatt merült fel és a honvédelmi miniszter ukrán pártisága már akkor felmerült, amikor a gyanú szerint még vezérkari főnökként a NATO ülésein ukránbarát álláspontot képviselt. Felszólalásait például a "Slava Ukraini!", azaz "Dicsőség Ukrajnának!" kifejezéssel zárta.