Vezető uniós politikusok egyelőre nem reagáltak Sulyok Tamás elmozdítási kísérletére

A nyugati sajtó visszafogotton reagált a magyar köztársasági elnök elmozdítási kísérletére. A lapok elsősorban azt emelték ki, hogy ez nem személyi kérdés, hanem arra irányul, hogyan tudja az új kormány az Orbán-érában kinevezett közjogi pozíciókat átalakítani.
Vezető nyugat-európai, illetve uniós politikusok egyelőre nem reagáltak az ügyre. Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult, amely ha hivatalos állásfoglalást fogalmaz meg, az Európai Unió intézményeiben politikai kérdéssé válhat az ügy.
A részleteket Bugnyár Zoltán foglalta össze Brüsszelből.