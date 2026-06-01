NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Vezető uniós politikusok egyelőre nem reagáltak Sulyok Tamás elmozdítási kísérletére

A nyugati sajtó visszafogotton reagált a magyar köztársasági elnök elmozdítási kísérletére. A lapok elsősorban azt emelték ki, hogy ez nem személyi kérdés, hanem arra irányul, hogyan tudja az új kormány az Orbán-érában kinevezett közjogi pozíciókat átalakítani.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Nominesine
Vágólapra másolva!

Vezető nyugat-európai, illetve uniós politikusok egyelőre nem reagáltak az ügyre. Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult, amely ha hivatalos állásfoglalást fogalmaz meg, az Európai Unió intézményeiben politikai kérdéssé válhat az ügy.

A részleteket Bugnyár Zoltán foglalta össze Brüsszelből.

 

Továbbiak a témában