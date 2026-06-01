Vezető uniós politikusok egyelőre nem reagáltak Sulyok Tamás elmozdítási kísérletére

A nyugati sajtó visszafogotton reagált a magyar köztársasági elnök elmozdítási kísérletére. A lapok elsősorban azt emelték ki, hogy ez nem személyi kérdés, hanem arra irányul, hogyan tudja az új kormány az Orbán-érában kinevezett közjogi pozíciókat átalakítani.