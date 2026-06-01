Olaszországban veszélybe kerülhetnek a nyári szabadságok

Veszélybe kerülhetnek a nyári szabadságok Olaszországban, ha nem nyitják meg a Hormuzi-szorost. Az üzemanyagok ára nem csak emelkedhet, de a hiány fennakadásokat okozhat az európai közlekedésben is, legyen az közúton vagy levegőben.

Az olasz baloldal úgy véli, hogy Giorgia Meloni kormányának többet kellene tennie az emberekért. A kormánypártok szerint egyre szűkül a rendelkezésre álló keret, ám készek mindent megtenni azért, hogy mérsékelni tudják az üzemanyagok árát.

Giorgia Meloni korábban arról beszélt, hogy év végéig nem tudják fenntartani az állami támogatást, mert az elvinné az összes tartalékot. Az olasz kormányfő azt is mondta, hogy Európának kellene bátrabbnak lennie, és segítenie a tagállamokat. Úgy fogalmazott, hogy nem csak akkor, amikor fegyvervásárlásra kell közös hitelt felvenni, hanem akkor is, amikor a családok és vállalkozások bajban vannak az energiaválság miatt.