Vétóval fenyegetnek az olaszok: ekkora árat már senki sem akar fizetni Kijevért

Súlyos belső ellentéteket szül Rómában az ukrán csatlakozás. Míg a miniszterelnök egyensúlyozik, Salvini szerint a kapkodás tönkretenné az európai gazdaságot.
Az olasz kormányzatban is megosztottságot okoz Ukrajna felvétele. Bár Giorgia Meloni hivatalosan támogatja Kijev európai integrációját, Matteo Salvini szerint a szomszédunk nem felel meg a csatlakozási követelményeknek. A sietség hatalmas mértékű gazdasági és társadalmi károkat, és olyan súlyos mezőgazdasági válságot idézne elő, ami egész Európát végleg romba döntheti.