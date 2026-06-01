Vétóval fenyegetnek az olaszok: ekkora árat már senki sem akar fizetni Kijevért

Az olasz kormányzatban is megosztottságot okoz Ukrajna felvétele. Bár Giorgia Meloni hivatalosan támogatja Kijev európai integrációját, Matteo Salvini szerint a szomszédunk nem felel meg a csatlakozási követelményeknek. A sietség hatalmas mértékű gazdasági és társadalmi károkat, és olyan súlyos mezőgazdasági válságot idézne elő, ami egész Európát végleg romba döntheti.