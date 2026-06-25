Feljelentik a magyar zászlót Dunába dobó személyt

Az idei vonulásra készülve ún. progresszív Pride-zászlókkal díszítették fel az Erzsébet hidat. De nem maradtak sokáig a lobogók, nem mindenkinek tetszett az LMBTQ-mozgalom propagálása. Egy férfi vasárnap leszedte a zászlókat és a Dunába dobta azokat, ezért pedig szabadságvesztéssel és több mint 2,5 millió forint kártérítés kifizetésével fenyegetik. A főpolgármester szerint a lobogók eltávolítása hozzájárul a rendezvény népszerűsítéséhez.

A híd azonban nem maradt üresen: a Mi Hazánk akciója során nemzeti zászlókat tűzött ki. Ezt sem hagyta szó nélkül Karácsony Gergely, közösségi oldalán gúnyosan odaszúrt a szervezetnek. A főpolgármester arról értekezett: a piros-fehér-zöld zászlók elhelyezésével arra utalt a Mi Hazánk, hogy nemzeti ünnepet akarnak csinálni a Pride-ból.

Szerda este egy magyar lobogót a Dunába dobtak, közösségi oldalán pedig egy nő dicsekedett azzal, hogy több zászlót is begyűjtött. A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, Novák Előd rámutatott: magyar zászlót és telefont lehet a Dunába dobni, az LMBTQ-lobbival szembemenni viszont nem. Nemzeti jelkép meggyalázása miatt a KDNP feljelenti a tettest - tájékoztatott a párt frakcióvezetője, Rétvári Bence. A Büntető Törvénykönyv szerint a nemzeti jelképek meggyalázása miatt akár 1 év szabadságvesztés is kiszabható.