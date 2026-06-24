A Mi Hazánk ifjúsági szervezete nemzeti lobogókat helyezett az LMBTQ-zászlók helyére

Hétvégén még progresszív Pride-zászlók lógtak az Erzsébet hídon. A főpolgármester már a szivárványos felvonulásra díszíttette fel a hidat, de nem mindenkinek tetszett az LMBTQ-mozgalom propagálása. Egy férfi szembement a városvezetéssel és leszedte, majd a Dunába dobta a zászlókat. Azonban nem maradt sokáig üresen a híd: a Mi Hazánk Mozgalomból már kilépett Vékony Csongor keddre virradóra magyar zászlót tűzött ki az Erzsébet hídra, mások pedig lyukas zászlót is elhelyeztek, míg végül szerda délelőtt már végig nemzeti lobogó díszítette a hidat, amiket már a Mi Hazánk Ifjúsági szervezete tűzött ki.

A HírTV a főváros sajtóosztályának elküldött levélben azt kérdezte, hogy eltávolítják-e a magyar lobogókat a hídról, de adásunkig nem érkezett válasz. Novák Előd szerint Karácsony Gergelytől kitelik, hogy leszedeti a nemzeti lobogókat. A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke kijelentette, hogy a főpolgármesternek el kellene tűrnie a kihelyezett nemzeti jelképet. Azonban Karácsony Gergely ismét a Pride-ot reklámozza és már jelezte, hétvégén újra kint lesznek a szivárványos zászlók, csakúgy, mint a budapesti Városházán is.

Karácsony Gergely rendszeresen részt vesz a meneten, a miniszterelnök azonban már múlt évben is kerülte, hogy színt kelljen vallania az ügyben. Magyar Péter tavaly nyaralni ment a felvonuláskor, idén pedig kormányülést tett arra a napra.

A Fidesz-KDNP budapesti frakcióvezetője pedig Pride helyett Szent László napon lesz. Szepesfalvy Anna a Dunába dobott zászlókkal kapcsolatban világossá tette: semmilyen rongálással nem ért egyet, viszont a mögötte lévő indulatot megérti.