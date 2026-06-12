A paktum már éles, a válaszok elmaradtak – Súlyos titkokra utalt a fideszes képviselő a déli határnál

Takács Árpád élesen bírálta a Tisza Pártot és Magyar Pétert, amiért EP-képviselőik korábban megszavazták a megszavazták a migrációs paktumot támogató határozatokat, és most sem adják tanújelét a rendelet elutasításának. A képviselő ugyanakkor a magyar kormány felé is határozott követeléssel élt: nyílt kommunikációt és egyértelmű állásfoglalást vár a kabinettől arról, hogy hajlandó-e teljes mértékben megtagadni a végrehajtást. A képviselő kiemelte:

a kvóták alapján Magyarországnak egyidejűleg 7716 menekült befogadásáról és ellátásáról kellene gondoskodnia

határon belüli bázisokon, miközben az illegális migrációt tévesen mossák össze a gazdasági szempontból korlátozottan és szigorú szabályok szerint foglalkoztatott vendégmunkásokkal.

Takács Árpád kijelentette:

a magyar emberek biztonsága nem lehet titkos alkuk tárgya,

ezért a migrációs paktum végrehajtásának elutasításáról és a 6000 milliárd forintos uniós támogatások feltételeiről is véget kell vetni a titkolózásnak.

