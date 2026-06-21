Sulyok Tamás indítványa miatt alakult ki vita, most reagált Polt Péter

Nem sérti, vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, ha a köztársasági elnök Alaptörvény értelmezési indítvánnyal él – jelentette ki az Alkotmánybíróság elnöke.

Polt Péter hangsúlyozta: az, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a hétfői ülés nem határozatképes nem minősül alkotmánybírósági döntésnek.

Sulyok Tamás köztársasági elnök június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.