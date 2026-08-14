Brutális számok az idei Szigetről: ennyi program várja a fesztiválozókat

Már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal indult az idei Sziget fesztivál. A Sziget öt napon át ismét egy sokszínű, felfedezésre váró városként működik, ahol a kultúra, a szórakozás és a közösségi élmények egyaránt főszerepet kapnak, a koncerthelyszínek száma pedig végtelen.

A Sziget legnagyobb sátra 10.000 fő befogadóképességű, ami a pest vármegyei Diósd teljes lakosságának helyet adhatna. De van 4000 fős színpad is. A kisebb-nagyobb helyszíneken több mint 1000 produkciót rendeznek az idei fesztivál alatt.

Az előadók is egyre magasabb árat kérnek azért hogy eljöjjenek, a számtalan megoldandó feladaton túl, ezzel is meg kell küzdenie a szervezőknek.