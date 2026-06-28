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Teljes káosz a kormányfőnél! Előbb hárított, aztán kétségbeesetten hívta a Velencei Bizottságot

Magyar Péter néhány nap alatt teljesen megváltoztatta a véleményét a Velencei Bizottság látogatásáról. A miniszterelnök kínos magyarázkodásba kezdett.

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Magyar Péter kínos meghátrálást mutatott be. A határozatlan házigazda először lefújta a vacsorát, majd a szomszédok kritikája után mégis kétségbeesetten megterített. A Tisza-kormány vezetője a Velencei Bizottság érkezése kapcsán teljesen feleslegesen generált egy konfliktust

A hirtelen meghátrálás oka egyértelműen a nemzetközi nyomás lehetett. A kapkodó miniszterelnök Sulyok Tamás ügyében elvesztette a kontrollt, így a magabiztosság helyett csak az önkény maradt.

 

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