Teljes káosz a kormányfőnél! Előbb hárított, aztán kétségbeesetten hívta a Velencei Bizottságot

Magyar Péter kínos meghátrálást mutatott be. A határozatlan házigazda először lefújta a vacsorát, majd a szomszédok kritikája után mégis kétségbeesetten megterített. A Tisza-kormány vezetője a Velencei Bizottság érkezése kapcsán teljesen feleslegesen generált egy konfliktust.

A hirtelen meghátrálás oka egyértelműen a nemzetközi nyomás lehetett. A kapkodó miniszterelnök Sulyok Tamás ügyében elvesztette a kontrollt, így a magabiztosság helyett csak az önkény maradt.