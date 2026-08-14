Figyelemzavar, dühkitörés, érdektelenség – mi történik a gyerekekkel a képernyő előtt?

Dopamin, azonnali jutalom és a gyerekek fejlődő idegrendszere – olyan kombinációk, amelyeknek a következményeit egyre több szülő és pedagógus tapasztalja. A képernyő izgalmasabbá teheti a focit, a játékokat. De hogyan lehet visszaadni a gyerekeknek azt, amit a digitális világ lassan kiszorít az életükből? A Kapcsolj ki Mozgalom szerint a megoldás csak közösségi lehet.

Figyelemzavar, széteső munkamemória, dühkitörések, vagy éppen az, hogy a játék már nem köti le a gyereket. Pedagógusok és szülők egyre gyakrabban kérnek segítséget – a Kapcsolj ki Mozgalom ezek kezelésére jött létre. A tünetek mögött a legtöbb esetben a túlzott képernyőhasználat áll.

A nemzetközi jelenség nemcsak a gyerekeket de a felnőtteket is érinti, amire nem elég felhívni a figyelmet, hanem szó szerint kapcsolódni kell.