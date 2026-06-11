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Vezércikk - Már a hitvallás is útban van a liberális úthengernek

A mai adást Velkovics Vilmos vezette.

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Ordító igazságtalanság – megúszta a szolidaritási adót Győr az Audival, Kecskemét a Mercedesszel és Székesfehérvár is. Sőt: sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége! A legtöbb pénzt – figyelem - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincbarcika fizeti – nincs más magyarázat, hogy ez bizony pofára megy! 

A tartalomból: 

  • INTÉZKEDÉSEK – Még mindig csend van az uniós források áráról
  • SZÁMMISZTIKA – Nagyságrendi vita a kórházi klimatizálás költségéről
  • GYŰLÖLETTÉRKÉP – Tovább gyalázkodnak tiszások a Fidesz ellen 

Vendégeink szemszögét is ismerjék meg: 

  • Szentesi Zöldi László, aki azt gondolja, hogyha valaki talál valami olyan dolgot a Nemzeti Hitvallásban, amely vállalhatatlan, az nyugodtan vegye le, de szerinte olyan nincs.
  • Szűcs Gábor, aki szerint Magyar Péternek az nem tetszik a Nemzeti Hitvallásban, hogy az emberi méltóság is szerepel benne, amit ő naponta lábbal tipor, akár az Országgyűlésben is.
  • Szabó László, akinek legfőbb vágya, hogy legyen végre valamennyire nyugalom a közéletben, de szerinte még mindig nem ebbe az irányba haladunk.
     

 

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