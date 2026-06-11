Vezércikk - Már a hitvallás is útban van a liberális úthengernek

Ordító igazságtalanság – megúszta a szolidaritási adót Győr az Audival, Kecskemét a Mercedesszel és Székesfehérvár is. Sőt: sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége! A legtöbb pénzt – figyelem - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincbarcika fizeti – nincs más magyarázat, hogy ez bizony pofára megy!
A tartalomból:
- INTÉZKEDÉSEK – Még mindig csend van az uniós források áráról
- SZÁMMISZTIKA – Nagyságrendi vita a kórházi klimatizálás költségéről
- GYŰLÖLETTÉRKÉP – Tovább gyalázkodnak tiszások a Fidesz ellen
Vendégeink szemszögét is ismerjék meg:
- Szentesi Zöldi László, aki azt gondolja, hogyha valaki talál valami olyan dolgot a Nemzeti Hitvallásban, amely vállalhatatlan, az nyugodtan vegye le, de szerinte olyan nincs.
- Szűcs Gábor, aki szerint Magyar Péternek az nem tetszik a Nemzeti Hitvallásban, hogy az emberi méltóság is szerepel benne, amit ő naponta lábbal tipor, akár az Országgyűlésben is.
- Szabó László, akinek legfőbb vágya, hogy legyen végre valamennyire nyugalom a közéletben, de szerinte még mindig nem ebbe az irányba haladunk.