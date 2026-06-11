Vezércikk - Már a hitvallás is útban van a liberális úthengernek

Ordító igazságtalanság – megúszta a szolidaritási adót Győr az Audival, Kecskemét a Mercedesszel és Székesfehérvár is. Sőt: sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége! A legtöbb pénzt – figyelem - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincbarcika fizeti – nincs más magyarázat, hogy ez bizony pofára megy!

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