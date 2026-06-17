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Vitatott rendőri akció: Bede Zsolt súlyos állításokat tett

A véleményvezér úgy fogalmazott: úgy tűnik, megérkezett a szeretetország.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Nyolc rendőr tartott házkutatást megfelelő felhatalmazás nélkül a Vadhajtások alapítójánál - számolt be az ügyről Bede Zsolt. A véleményvezér elmondta: az egyenruhások nem csak a lakását, de az autóját is átkutatták, ahonnét elektronikai eszközöket, sőt még a 16 éves fia telefonját és laptopját is elvitték. Bede Zsolt hangsúlyozta: mindezt úgy tették, hogy a lakóközösség is lássa, ezzel lejáratva őt. A véleményvezér úgy fogalmazott: úgy tűnik, megérkezett a szeretetország.

 

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