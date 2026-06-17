Vitatott rendőri akció: Bede Zsolt súlyos állításokat tett

Nyolc rendőr tartott házkutatást megfelelő felhatalmazás nélkül a Vadhajtások alapítójánál - számolt be az ügyről Bede Zsolt. A véleményvezér elmondta: az egyenruhások nem csak a lakását, de az autóját is átkutatták, ahonnét elektronikai eszközöket, sőt még a 16 éves fia telefonját és laptopját is elvitték. Bede Zsolt hangsúlyozta: mindezt úgy tették, hogy a lakóközösség is lássa, ezzel lejáratva őt. A véleményvezér úgy fogalmazott: úgy tűnik, megérkezett a szeretetország.