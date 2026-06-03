Vona Gábor tüntetést szervezett a Sándor-palota elé Sulyok Tamás lemondása érdekében

Az eseményen Vona Gábor arról beszélt, hogy szerinte az egyetlen helyes megoldás, ha az államfő önként lemond és közvetlen elnökválasztást tartanak, amin akár Sulyok Tamás is elindulhat. Aki pedig megszerzi a társadalmi többséget, az 5 évre jogi és erkölcsi értelemben is legitim köztársasági elnöke lesz az országnak.

A helyszínről Szabó Réka foglalta össze a részleteket.