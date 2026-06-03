Sulyok Tamást még külföldön is gyalázza a miniszterelnök

Magyar Péter Berlinben is Sulyok Tamás köztársasági elnökről beszélt. Kulturált országban nem szokás így nekimenni az államfőnek - véli a Fidesz országgyűlési képviselője. Tuzson Bence leszögezte, hogy fenyegetni sem szokás egy köztársasági elnököt, főleg azzal nem, hogy jogszabály-módosítással távolítják el pozíciójából.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese, Szűcs Gábor elmondta, hogy ha kifejezetten arra hoznak egy Alaptörvény-módosítást, hogy eltávolítsanak valakit a pozíciójából, az nem lehet más, mint személyre szabott jogalkotás, ez pedig nem megengedett egy jogállamban. A frakcióvezető-helyettes leszögezte, hogy ez a fajta törvényhozás uniós szinten sem egyeztethető össze a jogállamisággal.