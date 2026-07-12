Brutális provokációval vette célba az iráni propaganda Giorgia Melonit

Teherán az amerikai katonai akciók politikai és erkölcsi bűnrészesének tekinti Rómát, a fenyegetésre pedig az új iráni vezetés agresszív, erődemonstráló retorikája tesz rá egy lapáttal. Bár az olasz politikai elit egyhangúlag elítélte a provokációt, és a kormány leszögezte, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, Rómában azonnal a legmagasabb fokozatra kapcsolták a miniszterelnök és a stratégiai pontok védelmét, miközben a hatóságok a lehetséges kibertámadások mellett a belföldi radikalizációtól is tartanak.

