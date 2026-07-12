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Brutális provokációval vette célba az iráni propaganda Giorgia Melonit

Nyílt halálos fenyegetést kapott az iráni rezsimtől Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Olaszország, miután a teheráni kormányhoz közel álló média egy megfélemlítő fotómontázst tett közzé, amelyen az európai vezetők narancssárga rabruhában láthatók „A bosszú biztos” felirat mellett.

  • Hírek
  • 59 perce
  • Forrás: HírTV
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Teherán az amerikai katonai akciók politikai és erkölcsi bűnrészesének tekinti Rómát, a fenyegetésre pedig az új iráni vezetés agresszív, erődemonstráló retorikája tesz rá egy lapáttal. Bár az olasz politikai elit egyhangúlag elítélte a provokációt, és a kormány leszögezte, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, Rómában azonnal a legmagasabb fokozatra kapcsolták a miniszterelnök és a stratégiai pontok védelmét, miközben a hatóságok a lehetséges kibertámadások mellett a belföldi radikalizációtól is tartanak.
 

 

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