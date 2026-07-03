Betegségén gúnyolódtak, halálát kívánták Ákosnak

Betegségén gúnyolódó, halálát kívánó és gyűlöletkeltő hozzászólások jelentek meg Kovács Ákos bejegyzése alatt. Az előadóművész közösségi oldalán arról posztolt, hogy súlyos betegsége miatt elmaradnak a nyári koncertjei. A Telex erről szóló bejegyzése alatt azonban együttérző kommentek helyett sértő tartalmak tűntek fel. A Védvonal felszólította a hírportált, hogy töröljék azokat.

Az előadóművész közleményében egyébként azt írták, hogy a műtéten sikeresen átesett, és jelenleg stabil az állapota.

Kovács Ákos bizakodó a folytatást illetően, és reméli, hogy az év végi nagykoncertjén már ismét színpadra állhat.