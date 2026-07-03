Ópusztaszeren tartják a XIII. Magyarok Országos Gyűlését

A Magyarok Országos Gyűlése a közösség, az összetartozás és a magyar hagyományok ünnepe. A rendezvény célja, hogy erősítse az egymás iránti felelősséget, a közös értékeket és a nemzeti összetartozást. A szervezők szerint a MOGY nem csupán egy esemény, hanem egy olyan közösség, amely önkéntesek összefogásával és elkötelezettségével dolgozik a közös jövő építéséért. Mottójuk: „Ahogyan egymással bánunk, az a hazánk.”

Ópusztaszeren rendezik meg a XIII. Magyarok Országos Gyűlését. Az esemény egyik szervezője Vukics Ferenc, a rendezvényt működtető Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány alapítója, akit kapcsoltunk is.