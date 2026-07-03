A Fidesz szerint Magyar Péter megszegte ígéretét és becsapta a magyar családokat

Magyar Péter megszegte ígéretét és becsapta a magyar családokat - így reagált a Fidesz arra, hogy a Tisza Párt elnöke korábbi ígéretei ellenére nem 700 ezer, hanem csak 400 ezer rászoruló család fog iskolakezdési támogatást kapni. A támogatásnak ráadásul csak a felét fizetik ki az iskolakezdés előtt.

"Bevezetjük 700 ezer szegény sorban élő családnak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, mindenki meg fogja kapni 2026 augusztusában."



Magyar Péter a választási kampány során azt ígérte, hogy a TISZA kormányra kerülése esetén csaknem 700 ezer rászoruló család kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.

A bejelentést követően kiderült, hogy az ígéret ellenére nem 700 ezer család, hanem 400 ezer rászoruló gyermek részesül a támogatásokból.



Az intézkedés szerint a támogatást hátrányos helyzetű családok kapják meg, de a támogatottak körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, az egyszülős családok, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél élő gyermekek.



Csütörtökön az is kiderült, hogy a támogatásnak csak a felét fizetik ki az iskolakezdés előtt.