15 millió búzaszem: újra összefognak a Kárpát-medence gazdái

Elindult a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem nevű program. A jótékonysági akció a Kárpát-medence gazdáinak önzetlen összefogása. A lényege, hogy a felajánlott gabonákból lisztet őrölnek és abból rászorulóknak segítenek. A nyitó eseményt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hangonyon tartották. Idén is az egész Kárpát medencéből várják a felajánlásokat.

Az eseménynek helyt adó Hangony község polgármestere elmondta: büszkeséggel vállalták a házigazda szerepét, és igyekeznek eredményes munkát végezni nagykövetként az ózdi térségben és a vármegyében egyaránt. Az pedig, hogy ősszel a település adhat otthont az Adományozó Ünnepségnek, remek lehetőség, hogy bemutassák a HÍR védjegyes „Hangonyi begyerőt.”

Magyarországon 102 gazdaság vállalta az adománybúza átvételét, míg 12 malom, összesen 15 malomüzem közreműködésével készülnek el a lisztadományok, amelyek a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jutnak el.

