35. Tusványos: az alapítók a szabadegyetem párbeszédkészségét hangoztatták

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke felidézte, hogy 1990-ben magyarországi és erdélyi rendszerváltó fiatalok értékközösségükre alapozva hozták létre a szabadegyetemet. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese pedig arról beszélt, hogy korábban is volt már példa arra, hogy a budapesti kormány politikusai nem vettek részt a szabadegyetem fórumain, de ez nem jelenti azt, hogy a Tusványos nem lenne nyitott a párbeszédre.

A helyszínen van Sándor Krisztina, a rendezvény szóvivője: