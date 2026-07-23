Azbesztszennyezés: milliárdos alapot jelentett be a kormány

3 milliárd forintos alapot hozott létre a kormány az azbeszt-helyzet megoldására. A kormányszóvivői sajtótájékoztatón a miniszterelnök elmondta, az összegből az azbesztes zuzalékkal érintett települések önkormányzatai részesülhetnek. A kormányszóvivő említette, hogy vannak határérték feletti mérések, azonban Magyar Péter megszakította, és cáfolta állítását.

Közben közleményt adott ki az azbeszthelyzettel kapcsolatban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Vas Vármegyei Tagozata. Az állam azonnali beavatkozását és pénzügyi segítségét kérik a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés kezelésére. A polgármesterek szerint a helyi források kimerültek, a kialakult krízis és a turizmus visszaesése pedig súlyos gazdasági károkat okoz a térségben.

A nyugat-magyarországi azbesztszennyezés sok helyszínen van jelen. Az érintett települések között van: Szombathely, Kőszeg, Bozsok, Sé, Torony, Gencsapáti, Csepreg, Lukácsháza, Velem és további 10 falu.