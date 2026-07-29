Hiába a bejelentés, még mindig nem érkeztek meg hazánkba a megígért uniós források

Több mint 2 hónapja jelentette Magyar Péter, hogy a Tisza kormány hazahozta az uniós forrásokat, most azonban úgy tűnik, hogy a megígért összegek még mindig nem érkeztek meg hazánkba. A Magyarországnak járó forrásokkal összefüggésben ugyanis jelenleg is zajlik egy per az Európai Unióban, az eljárást pedig az a Manfred Weber vezette Néppárt támogatta, amelynek a Tisza frakció is tagja. Magyar Péter a források meg nem érkezése miatt most az ellenzéket támadta a parlamentben, a Fidesz képviselői azonban leszögezték: az uniós források nem az ellenzék, hanem Magyar Péter szövetségese és támogatója miatt nem érkeznek.