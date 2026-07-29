Az Odüsszeia című filmet a homéroszi eposz hazájában mutatták be

A film az itakai király, Odüsszeusz történetét követi nyomon, aki 10 éven át vándorol, miközben megpróbál hazatérni a trójai háborúból. Az Odüsszeia film július 17-étől látható a magyar mozikban. A közel 3 órás alkotásban, amelyet 6 országban, köztük Görögországban is forgattak, Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, és a sztárparádés szereplőgárdában olyan nevek is szerepelnek, mint Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o és Charlize Theron. A blockbustert a nyár egyik legjobban várt filmes eseményének tartják, és már a bemutató előtt is pozitív kritikákat kapott.

A bemutató előtt a film némi kritikát váltott ki a közösségi médiában – többek között Görögországban és a SpaceX vezérigazgatója, Elon Musk részéről is – a szereposztás miatt. Többek között azért, mert az Oscar-díjas kenyai-mexikói színésznőt, Nyong’ót választották Trója Helénájának megformálására. A kritikusok között volt Yannis Smaragdis, a neves görög filmrendező is, aki a görög kultúrát és történelmet feldolgozó történelmi filmjeiről ismert. A brit The Telegraph újságnak júliusban adott interjúban Cristopher Nolan rendező a film bemutatója előtt irrelevánsnak nevezte az ilyen vádakat: „Azok, akik ilyeneket hangoztatnak, még nem tudják, milyen is valójában a film.” Az Indiában tartott nemzetközi sajtóturnéja során Nolan arról beszélt, milyen egy ilyen híres ókori művet a képernyőn megjeleníteni. Az Elle magazin májusban megjelent interjújában Nyong’o – utalva arra, hogy elnyerte a trójai Heléna szerepét – azt mondta: „Az Odüsszeia egy olyan mitológiai történet, amely világokat ölel át.”

Vassilios Vertoudakis, az Athéni Egyetem ókori görög filológia professzora szerint az ilyen viták már évtizedek óta folynak – és nem csak Görögországban –, amikor történelmi személyiségeket ábrázolnak modern filmekben vagy tévésorozatokban, beleértve a Kleopátráról és a perzsa királyról, Xerxészről szóló produkciókat. Vertoudakis kiemelte, hogy Homérosz az Iliászban” „fehér karú” – görögül „lefkolenos” – jelzővel utal Helenére, amelyet a költők nemes hölgyek leírására használtak, és hogy nincs sem filológiai, sem régészeti bizonyíték arra, hogy Helenét fekete nőként ábrázolták volna. Vertoudakis szerint az Odüsszeiához hasonló filmek azért fontosak, mert segítenek életben tartani a görög örökséget.