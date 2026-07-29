Venezuelai földrengés – Küzdelem az újrakezdésért

A földrengések június 24-én rázták meg Venezuelát. A nagy erejű rengések épületeket döntöttek romba, utakat és közműveket rongáltak meg, egész városrészek váltak lakhatatlanná. A katasztrófában több mint 4500-an vesztették életüket, több mint 16 ezren megsérültek, és csaknem 18 ezren maradtak fedél nélkül. A mentőcsapatok a földrengések után is folytatták a kutatást a romok között. A törmelékek között továbbra is eltűnteket és áldozatokat keresnek, miközben a hozzátartozók a helyszínen várják a kutatás eredményét.

A katasztrófa a térségben élők megélhetését is veszélybe sodorta: sokan napokig, mások hetekig nem tudtak visszatérni a munkájukhoz. Emberek ezrei maradtak fedél nélkül, sokan sátrakban és ideiglenesen kialakított menedékhelyeken élnek, ahol a zsúfoltság és a nehéz tisztálkodási körülmények miatt megnőhet a fertőző betegségek terjedésének veszélye. A hatóságok ezért ingyenes oltási programot indítottak, aminek célja, hogy megakadályozzák a járványok kialakulását, és megvédjék a menedékhelyeken élőket.

Miközben folytatódik a romok átkutatása, a túlélők számára már az újrakezdés jelenti a legnagyobb kihívást. Sokan elveszítették otthonukat, hozzátartozóikat és megélhetésüket, a térség helyreállítása pedig várhatóan hosszú időt vesz igénybe.