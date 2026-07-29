Magyarul nem beszélő, mély-szegénységben élő családokat költöztethettek Kassáról Szalonnára

Dancs Mihály: "Abban állapodtunk meg, hogy a kassai önkormányzat szociális osztálya átjön Szalonnára és a szociális osztállyal közösen meglátogatják a családokat beszélgetnek velük és próbálják meg minél humánusabban eljárni annak érdekében egyik az hogy kiderüljön az igazság a másik az hogyha maradni kívánnak akkor hogyan tudnak maradni. Nagyon nagy kétségeim férnek efelé, hiszen nem beszélik a nyelvet, hatvanöt kilométerre vannak, úgy akarnak iskolába menni Kassára, tehát napi százharminc kilométert kellene utazniuk a gyerekeknek, úgyhogy gyakorlatilag autójuk sincsen, ha jól tudom ez egy lehetetlen kategória. Oda fognak járni dolgozni, ez is egy lehetetlen kategória. Attól tartunk hogy a helyi roma közösség, a közösség konfliktusba keveredhet és etnikai konfliktus keveredhet ebből az egész ügyből igyekszünk ezt elkerülni. Tudjuk hogy a kassai kassai cigány családok áldozatok, úgy is kezeljük őket és szeretnénk nekik segíteni, de nyilván elsősorban nekünk a legfontosabb, hogy a magyarországi cigány közösségen belül ne legyen feszültség az ügyben."