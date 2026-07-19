Önálló karaktert épít a KDNP

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Péntek 18 című műsorban adott interjújában elárulta: a jobboldal nagyjából egyéves időtávot adott magának a politikai újratervezésre és a hitelesség visszaszerzésére. A politikus éles kritikával illette a Tiszát és Magyar Pétert, aki szerintük kormányzás helyett csupán „abszurd filmszínházzá” és állandó hergeléssé alakítja az országgyűlési vitákat. Rétvári Bence hangsúlyozta, a KDNP missziója a hagyományos kereszténydemokrata értékek modern felmutatása és az elfordult nemzeti szavazók visszanyerése.