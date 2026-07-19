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Önálló karaktert épít a KDNP

Komoly személyi és strukturális változások rázzák meg a jobboldalt, miután a Fidesz–KDNP pártszövetség parlamenti frakcióiban jelentős lemondási hullám indult el. Miközben Gulyás Gergely a frakcióvezetésről, Szijjártó Péter pedig a mandátumáról mondott le, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) önálló arculatának megerősítésén és a választási vereség utáni megújuláson dolgozik.

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  • Forrás: HírTV
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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a Péntek 18 című műsorban adott interjújában elárulta: a jobboldal nagyjából egyéves időtávot adott magának a politikai újratervezésre és a hitelesség visszaszerzésére. A politikus éles kritikával illette a Tiszát és Magyar Pétert, aki szerintük kormányzás helyett csupán „abszurd filmszínházzá” és állandó hergeléssé alakítja az országgyűlési vitákat. Rétvári Bence hangsúlyozta, a KDNP missziója a hagyományos kereszténydemokrata értékek modern felmutatása és az elfordult nemzeti szavazók visszanyerése.

 

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