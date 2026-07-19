Korszakhatár a taláros testületben – ezért kell menniük Polt Péteréknek

Több alkotmánybíró bírói tagsága is megszűnik az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépésével. 70. életévének betöltése miatt Polt Péter elnök, korábbi legfőbb ügyész, Haszonicsné Ádám Mária, a köztársasági elnöki hivatal egykori vezetője, Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnöke és Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság 2000-es évekbeli elnökének is megszűnik az alkotmánybírósági tagsága.