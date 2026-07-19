Korszakhatár a taláros testületben – ezért kell menniük Polt Péteréknek

Emellett a korábbi honvédelmi miniszter, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása is megszűnik a kihirdetés másnapján, azért mert ő a módosítás értelmében az országgyűlési képviselők választásán már nem választható.
Több alkotmánybíró bírói tagsága is megszűnik az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépésével. 70. életévének betöltése miatt Polt Péter elnök, korábbi legfőbb ügyész, Haszonicsné Ádám Mária, a köztársasági elnöki hivatal egykori vezetője, Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnöke és Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság 2000-es évekbeli elnökének is megszűnik az alkotmánybírósági tagsága.
Emellett a korábbi honvédelmi miniszter, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása is megszűnik a kihirdetés másnapján, azért mert ő a módosítás értelmében az országgyűlési képviselők választásán már nem választható.