Progresszív bírságot szabna ki a kormány a gyorshajtókra

Ha a kormány szigorítja a közlekedési bírságokat, akkor az infrastruktúrára is költeni kell - jelentette ki a Fidesz fővárosi képviselője. Gulyás Gergely Kristóf elmondta: arról is beszélnie kellene a Tiszának, hogy a települések és önkormányzatok hogyan részesülnek a befolyó összegből. A Híradónk által megkérdezett közlekedéstechnikai szakértő pedig rámutatott: olyan rendszert kell kiépíteni, ami eltántorítja a sofőröket a gyorshajtásól.