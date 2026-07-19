Progresszív bírságot szabna ki a kormány a gyorshajtókra

Társadalmi konzultációt indít a kormány a közúti szankciórendszer szigorításáról, amelynek keretében akár a svájci mintára épülő, jövedelem- és autóérték-alapú progresszív bírságolást is bevezethetik a kirívó szabálysértéseknél – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Miközben a tárca a halálos balesetek számának növekedése miatt látja szükségét az elrettentő erejű jogszabályoknak, a szakértők a kamerarendszerek és az infrastruktúra fejlesztésében, a Fidesz fővárosi képviselője, Gulyás Gergely Kristóf pedig a traffipaxokból származó bevételek helyi visszaforgatásában látja a megoldást.