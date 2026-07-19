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Progresszív bírságot szabna ki a kormány a gyorshajtókra

Ha a kormány szigorítja a közlekedési bírságokat, akkor az infrastruktúrára is költeni kell - jelentette ki a Fidesz fővárosi képviselője. Gulyás Gergely Kristóf elmondta: arról is beszélnie kellene a Tiszának, hogy a települések és önkormányzatok hogyan részesülnek a befolyó összegből. A Híradónk által megkérdezett közlekedéstechnikai szakértő pedig rámutatott: olyan rendszert kell kiépíteni, ami eltántorítja a sofőröket a gyorshajtásól.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Társadalmi konzultációt indít a kormány a közúti szankciórendszer szigorításáról, amelynek keretében akár a svájci mintára épülő, jövedelem- és autóérték-alapú progresszív bírságolást is bevezethetik a kirívó szabálysértéseknél – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Miközben a tárca a halálos balesetek számának növekedése miatt látja szükségét az elrettentő erejű jogszabályoknak, a szakértők a kamerarendszerek és az infrastruktúra fejlesztésében, a Fidesz fővárosi képviselője, Gulyás Gergely Kristóf pedig a traffipaxokból származó bevételek helyi visszaforgatásában látja a megoldást.

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