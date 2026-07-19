A 17. Alaptörvény-módosítás sötét háttere

Bár Sulyok Tamás köztársasági elnök a végsőkig kitartott amellett, hogy esküjéhez híven kitölti államfői ciklusát, a parlamenti többség végül pontot tett a hetek óta húzódó politikai és közjogi csatározás végére. Magyar Péter miniszterelnök a győzelmi beszéde óta következetesen a „rendszer bábjainak” eltávolítását ígérte, a nyomásgyakorlás pedig hétfőn érte el a csúcspontját: a parlament megszavazta a 17. Alaptörvény-módosítást. A 12 pontos csomag közvetlenül az elnöki mandátum megszüntetését célozta, a kormányfő pedig már a következő lépést is kilátásba helyezte arra az esetre, ha a köztársasági elnök megtagadta volna az aláírást.