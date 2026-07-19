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Hatalmi önkény vagy új korszak? Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz a Tisza-kormány intézkedései miatt

Magyarország történetének egyik legsötétebb napjaként és a nyílt hatalmi önkény kezdeteként értékelte az ellenzéki Fidesz, hogy a parlament megszavazta az alaptörvény 17. módosítását, amellyel a Tisza-kormány megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök államfői megbízatását.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Orbán Viktor közösségi oldalán úgy fogalmazott: az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság, és a Tisza Párt alkotmányos válságba taszította a hazát. 

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Miközben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az új államfőről a pártokkal és a civilekkel közösen, a nyilvánosság bevonásával fognak dönteni, a Fidesz súlyos alkotmánysértésekre hivatkozva több mint százoldalas beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz. Tuzson Bence képviselő szerint ugyanis a Tisza-kormány intézkedései – köztük a közmédia lekapcsolása, a vizsgálóbizottságok hatósági jogkörei, a plakáttörvény és a médiahatóság elnökének eltávolítása – egy autoriter önkényrendszer kiépítését szolgálják.

 

 

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