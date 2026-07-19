Hatalmi önkény vagy új korszak? Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz a Tisza-kormány intézkedései miatt

Orbán Viktor közösségi oldalán úgy fogalmazott: az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság, és a Tisza Párt alkotmányos válságba taszította a hazát.

Az elnöki feladatokat július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át.

Miközben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az új államfőről a pártokkal és a civilekkel közösen, a nyilvánosság bevonásával fognak dönteni, a Fidesz súlyos alkotmánysértésekre hivatkozva több mint százoldalas beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz. Tuzson Bence képviselő szerint ugyanis a Tisza-kormány intézkedései – köztük a közmédia lekapcsolása, a vizsgálóbizottságok hatósági jogkörei, a plakáttörvény és a médiahatóság elnökének eltávolítása – egy autoriter önkényrendszer kiépítését szolgálják.