„Zombiként járkálnak” – Megelégelték a budapesti polgármesterek a tarthatatlan állapotokat

Egyre több budapesti érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság a főváros utcáin - mondta Soproni Tamás Híradónknak. Terézváros polgármestere szerint a fő problémát a rendvédelmi szervek gyengülése okozza, ezért azonnali intézkedéseket vár el a kormánytól. Soproni Tamás mellett Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter és Pikó András is egyeztetést kezdeményezett a belügyminiszterrel.