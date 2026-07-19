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„Zombiként járkálnak” – Megelégelték a budapesti polgármesterek a tarthatatlan állapotokat

Egyre több budapesti érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság a főváros utcáin - mondta Soproni Tamás Híradónknak. Terézváros polgármestere szerint a fő problémát a rendvédelmi szervek gyengülése okozza, ezért azonnali intézkedéseket vár el a kormánytól. Soproni Tamás mellett Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter és Pikó András is egyeztetést kezdeményezett a belügyminiszterrel.

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  • Forrás: HírTV
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Azonnali, harmincnapos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el a kormány Budapesten, miután több ellenzéki kerületvezető közös fellépéssel követelt radikális változásokat a fővárosi droghelyzet és rendőrhiány miatt. Karácsony Gergely szerint évek óta kevesebb a rendőr a fővárosban, míg Ferencváros polgármestere szerint az olcsó kábítószerek hatása alatt állók már a lakosság biztonságérzetét veszélyeztetik. A polgármesterek legalább harmincszázalékos Budapest-pótlékot követelnek a rendvédelmi dolgozóknak, amire Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli razziasorozattal reagált.

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