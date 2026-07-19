„Zombiként járkálnak” – Megelégelték a budapesti polgármesterek a tarthatatlan állapotokat

Azonnali, harmincnapos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el a kormány Budapesten, miután több ellenzéki kerületvezető közös fellépéssel követelt radikális változásokat a fővárosi droghelyzet és rendőrhiány miatt. Karácsony Gergely szerint évek óta kevesebb a rendőr a fővárosban, míg Ferencváros polgármestere szerint az olcsó kábítószerek hatása alatt állók már a lakosság biztonságérzetét veszélyeztetik. A polgármesterek legalább harmincszázalékos Budapest-pótlékot követelnek a rendvédelmi dolgozóknak, amire Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli razziasorozattal reagált.