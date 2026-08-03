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Karácsony Gergely a szolidaritási hozzájárulás eltörlését sürgeti

A fővárosnak nincs pénze kifizetni a szolidaritási hozzájárulást – erről a főpolgármester beszélt. Karácsony Gergely elmondta, jelenleg egy szakmai párbeszéd zajlik a fővárosi önkormányzat és a pénzügyminisztérium között a hozzájárulás jövőjét illetően, ezeket az egyeztetéseket pedig szeptember második felében legkésőbb le kell zárni. Budapest első embere az adó teljes megszüntetését sürgeti.

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Nem tud fizetni Budapest – tette egyértelművé a főpolgármester. Karácsony Gergely pár napja számon kérte a miniszterelnököt választási ígérete miatt. A politikus rámutatott: a Tisza Párt a kampányban önkormányzati reformokról beszélt, a napokban mégis levonják a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulást.

Budapest első embere most arra emlékeztetett: a város költségvetését a Tisza és a Vitézy Dávid-féle frakció is megszavazta. Karácsony Gergely elmondta, hogy szakmai párbeszéd zajlik a fővárosi önkormányzat és a pénzügyminisztérium között a szolidaritási hozzájárulás jövőjét illetően. A főpolgármester szerint teljesen újra kell gondolni ezt az elemét az önkormányzati rendszernek és úgy véli, hosszútávon ki kell vezetni ezt az adót. 

Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a Tisza-kormány kampányígérete ellenére, nem fogja eltörölni a szolidaritási hozzájárulást, a már kirótt összeget pedig ki kell fizetnie a fővárosnak. A frakcióvezető szerint a főváros és a kormány tárgyalási képességét jelentősen rontja, hogy továbbra sincs önkormányzatokért felelős államtitkár.

 

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