Karácsony Gergely a szolidaritási hozzájárulás eltörlését sürgeti

Nem tud fizetni Budapest – tette egyértelművé a főpolgármester. Karácsony Gergely pár napja számon kérte a miniszterelnököt választási ígérete miatt. A politikus rámutatott: a Tisza Párt a kampányban önkormányzati reformokról beszélt, a napokban mégis levonják a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulást.

Budapest első embere most arra emlékeztetett: a város költségvetését a Tisza és a Vitézy Dávid-féle frakció is megszavazta. Karácsony Gergely elmondta, hogy szakmai párbeszéd zajlik a fővárosi önkormányzat és a pénzügyminisztérium között a szolidaritási hozzájárulás jövőjét illetően. A főpolgármester szerint teljesen újra kell gondolni ezt az elemét az önkormányzati rendszernek és úgy véli, hosszútávon ki kell vezetni ezt az adót.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a Tisza-kormány kampányígérete ellenére, nem fogja eltörölni a szolidaritási hozzájárulást, a már kirótt összeget pedig ki kell fizetnie a fővárosnak. A frakcióvezető szerint a főváros és a kormány tárgyalási képességét jelentősen rontja, hogy továbbra sincs önkormányzatokért felelős államtitkár.